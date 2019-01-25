غدًا.. الرئيس السيسي يحضر احتفالية «تحيا مصر»

25 يناير 2019 - 04:52 م

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا، احتفالية صندوق تحيا مصر والتي تقام تحت رعاية الصندوق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس بتكريم نماذج من المتبرعين لصندوق تحيا مصر كدعوة للاستمرار في الجهد والعطاء تدعيما لمبادىء التكافل والتشارك بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف راضى أنه من المنتظر أن يطلق الرئيس رسميًا مبادرة "نور حياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة، الكشف على عدد كبير من الطلاب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بالاضافة الى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 الف عملية جراحية فى العيون.