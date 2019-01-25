سائق يشرع فى قتل "سمكرى" بسب مبلغ مالى بطوخ

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طوخ

الشروع في قتل سمكري

أقدم سائق بقرية قرقشندة بطوخ، اليوم الجمعة، علي الشروع في قتل سمكري سيارات في مشاجرة، اندلعت بينهما بسبب رفض المتهم رد مبلغ مالي مدين به إلى المجني عليه، حيث تم نقل المجني عليه في حالة سيئة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى العقيد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول "إيهاب.ع"، سمكري سيارات، ومقيم في قرية قرقشنده مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وتم حجزه للعلاج.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد سامي ،   رئيس مباحث مركز طوخ.

 وبسؤال المصاب اتهم "إسلام.ع" سائق، بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بسبب وجود خلافات مالية بينهما لكون المتهم مدين له بمبلغ مالي وقدره 2500 جنيه، سدد جزءا منه وحال مطالبته برد باقي المبلغ المالي حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالاعتداء عليه وأحدث إصابته وفر هاربا .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم, وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه. ،  حررعن ذلك المحضر رقم 1931 جنح مركز طوخ لسنة 2019م.


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