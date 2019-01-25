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اختتام أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

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دافوس
دافوس

وكالات - خالد الشرقاوي

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اختتام

الاقتصاد العالمي

اختتمت، اليوم الجمعة، أعمال الدورة الـ49 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينظم سنويا في المنتجع السويسري دافوس.

وعلى مدار 4 أيام، استضاف المنتدى هذا العام محادثات ولقاءات بين مسؤولين وشخصيات بارزة في عالم السياسة والاقتصاد والأعمال من مختلف دول العالم.

وشهد المنتدى إجراء قرابة 350 جلسة متنوعة، شارك فيها أكثر من 3 آلاف مسؤول ورجل أعمال من 110 دولة حول العالم.

ولم يشارك عدد كبير من زعماء دول العالم في هذه الدورة من المنتدى، لأسباب مختلفة، لعل أهمها انشغالهم بالتعامل مع أمور أكثر إلحاحاً في بلادهم.

ومن أبرز الغائبين عن هذه الدورة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتعد العولمة، والتغير المناخي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ووضع البنوك المركزية السيء في مواجهة الركود، هي أبرز القضايا التي ناقشها المنتدى هذا العام.


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