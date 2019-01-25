إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

25 يناير 2019 - 04:39 م

أصيب 5 متظاهرين فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "5 فلسطينيين أصيبوا بجراح إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم قرب الحدود الشرقية للقطاع"، وفق وكالة "الأناضول".

وتوافد فلسطينيون، مساء الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة و إسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.