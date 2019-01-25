سرقة فيلا والدة "حلا شيحا"

25 يناير 2019 - 04:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن الجيزة، من كشف ملابسات واقعة سرقة فيلا والدة الفنانة حلا شيحا داخل كومباوند الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.



وتبين من التحريات, أن عاطلا تسلل إلى الفيلا خلسة، واستولى على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وفر هاربا مستغلا عدم وجود أحد بالداخل، وتمكنت مأمورية من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وأرشد عن المسروقات لدى عميله.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عبد الحميد أبو الخير، بوقوع حالة سرقة بفيلا سكنية في الريف الأوروبي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وكشفت معاينة المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر عدم وجود آثار كسر في النوافذ أو الباب، فضلا عن عدم وجود بعثرة في محتويات الغرف، في الوقت الذي أكدت فيه والدة الفنانة بأنها كانت تقيم خارج الفيلا لعدة أيام، وأنها اكتشفت السرقة لدى عودتها.

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن الجاني تسلل عبر نافذة مفتوحة، وتمكن الرائد محمد المسلمي معاون مباحث الشيخ زايد، من ضبطه ويدعى "أحمد.ر"، وأرشد عن المسروقات عبارة عن 3 خواتم ذهب ومبلغ مالي.