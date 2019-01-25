الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

عواصف ترابية،

الملاحة البحرية،

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، ما قد يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فيما ستسقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء.

ويرى خبراء الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون مُضطربة، وسط ارتفاع للأمواج من 3 إلى 3.5 أمتار. في حين تسود حالة غير مستقرة في البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

أما درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة فهي:



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