  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
الملك عبد الله بن عبد العزيز وأوباما

أسرار أخطر مكالمة بين ملك السعودية وأوباما

المواجهات في غزة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان والبشير

رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى «البشير»

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

بندر بن سلطان

تفاصيل زيارة "بن سلطان" لإيران ولقاء "سليماني"

محمد صلاح

بعد غياب مفاجئ.. عودة محمد صلاح

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

"الصادق المهدي" يدعو إلى رحيل "البشير"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولى يحقق في مقتل "خاشقجي"

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

قبل مصادرتها وتحذير دار النشر

عرض كتب لـ "حسن البنا" بمعرض الكتاب

آخر الأخبار

حسن البنا
حسن البنا

وكالات

أخبار متعلقة
#

مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

#

حقيقة العلاقة بين مؤسس "عبادة الشيطان" وحسن البنا

#

أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة

#

الإبراشي: "مينفعش معرض الكتاب من غير سور الأزبكية"

حسن البنا

الإخوان

معرض الكتاب

صادرت لجنة المتابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتجمع الخامس، الجمعة، كتبًا لحسن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين، كانت إحدى دور النشر العربية تعرضه في جناحها.

و أثناء تفقد لجان المتابعة للأجنحة اكتشفت وجود 5 نسخ من كتاب "الأقوال المأثورة لحسن البنا" في جناح دار الرشاد المغربية، فتمت مصادرة النسخ فورًا وتحذير دار النشر بغلق الجناح إذا تكرر الأمر مرة أخرى.

واكتفت إدارة المعرض بالتحذير فقط كون الدار غير مصرية، ولم تكن على علم بمنع مثل تلك الكتب في مصر.

وتتابع لجان المتابعة والمكونة من أعضاء من هيئة الكتاب واتحاد الناشرين وشرطة المصنفات عملها دوريًا بتفقد أجنحة المعرض لكشف ومنع أي خطأ أو تقصير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإمارات واستراليا في كأس اسيا
» مصرع عميد شرطة ووالدته في حادث ببنى سويف
» "ميسي" يطالب باستئناف عمليات البحث عن مواطنه «سالا»
» السيطرة على حريق بملاحات الإسكندرية
» مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله
» فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا
» عبد الله السعيد يهنئ أحمد حجازي: عيد ميلاد سعيد
» للمرة الأولى في التاريخ.. قطر تتأهل لنصف نهائي كأس أسيا
» مقتل شخص في انفجار بمركز للتسوق بالصين
» اعتقال مستشار لـ«ترامب» على خلفية تحقيقات انتخابات الرئاسة
» التشكيل الرسمي لمباراة المصري والمقاولون

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:58 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية