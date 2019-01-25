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مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

الحياة السياسية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

متابعات- أمينة عبد العال

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الجيش

الجمهورية

ثورة يناير

مفتي

علق مفتي الجمهورية على ثورة يناير، وأنها كانت السبب الرئيسي وراء كشف حقيقة الجماعات الوصولية.

وأضاف من خلال بيان أصدره مرصد الفتاوي التكفيرية التابع لدار الإفتاء أن الجماعات الوصولية التي تنتهز الفرصة لتتسلق على أكتاف الآخرين لتحقيق مصالحها وأهدافها الضيقة الشخصية، بعيدًا عن المصالح الأوسع للوطن

واعتبر المرصد، أن الثورة كشفت أن الشعب المصري بفطرته السليمة ووعيه التاريخي يلفظ جماعات الظلام مهما حاولت خداعه والتلبيس عليه باسم الدين والوطنية.

وأضاف: «الثورة جسدت التلاحم الحقيقي بين الجيش وجموع جماهير الشعب المصري بمختلف فئاته وطبقاته»، وأن الجيش أكد أنه «جيش الشعب وليس جيش النظام، ورفض رفضا قاطعًا توجيه بنادقه إلى صدور المصريين».

وذهب مرصد الإفتاء إلى أن وعي الشعب والجيش في ثورة 25 يناير «وأد مخطط حمامات الدماء»، وأن هذا التلاحم وقف حائط صد قوي أمام قوى الظلام التي حاولت جر مختلف الأطراف إلى بحور الدم وإيقاع الوطن في حرب أهلية لا تنتهي.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أعمال التخريب وبث الفتنة بكل أشكالها التي تحاول التنظيمات الإرهابية إشعالها في كل مكان على أرض مصر



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