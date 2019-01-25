الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء "الرافال"

25 يناير 2019 - 03:03 م

أكد الإليزيه، اليوم الجمعة، أن مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة رافال أخرى خلال استقبالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر، الأحد القادم.

وكان التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ مليارين و469 مليون يورو عام 2017.

ومثلت صفقات التسليح العسكري في مقدمة العلاقات المصرية - الفرنسية، حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يبحث السيسي وماكرون عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية.

وقال رولان جاكارد، المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية، إن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز على مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للرئيسين.



