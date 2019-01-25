  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:56 م
بحث متقدم
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

الإليزيه : مصر لن توقع صفقة شراء الرافال

الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء "الرافال"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولي يحقق في مقتل "خاشقجي"

روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القبض على مستشار ترامب

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

"الكونجرس" يغلق جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

فريدمان

"فريدمان" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

معلومات لا تعرفها عن "البنا" فى ذكرى اغتياله

مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

حملات تموينية موسعة فى ربوع القاهرة

الحكومة توجه ضربات موجعة للمتلاعبين بالأسعار

إسرائيل تستدعي سفير كندا" للتوبيخ"..لهذا السبب

إسرائيل تستدعي سفير أيرلندا "للتوبيخ".. لهذا السبب

الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء "الرافال"

الحياة السياسية

الإليزيه : مصر لن توقع صفقة شراء الرافال
الإليزيه : مصر لن توقع صفقة شراء الرافال

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

#

الخشت: "مهما نعمل من مشروعات لن نتقدم"

الاليزيه

الرافال

صفقة شراء

أكد الإليزيه، اليوم الجمعة، أن مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة رافال أخرى خلال استقبالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر، الأحد القادم.

وكان التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ مليارين و469 مليون يورو عام 2017.

ومثلت صفقات التسليح العسكري في مقدمة العلاقات المصرية - الفرنسية، حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يبحث السيسي وماكرون عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية.

وقال رولان جاكارد، المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية، إن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز على مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للرئيسين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير
» بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا
» شاب يحرج حليمة بولند أمام جمهورها
» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر
» برلماني يوضح السر وراء ارتفاع الأسعار
» بالأرقام.. "الصحة" تكشف عن آخر تطورات مبادرة فيروس "سي"
» الأهلي يطالب بزيادة الجماهير أمام سيمبا التنزاني
» مؤسس أبناء مبارك: نعتز بوقوفنا لإنصافه
» شاهد.. تامر أمين يحول برنامجه إلى مطعم سوري
» وزير الأوقاف: مصر لديها قائد حكيم

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:28 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية