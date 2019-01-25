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بالأسماء.. فريق دولي يحقق في مقتل "خاشقجي"

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

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يجري فريق من الخبراء الدوليين، تحقيقًا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.  

وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية.  

وقال المكتب، في بيان، إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا خلال الفترة من 28 يناير حتي 3 فبراير المقبل.

وأضافت أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

وتابعت: "سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو".

وأوضحت أن التحقيق جاء بناء على طلبها بمشاركة ثلاثة خبراء آخرين يتمتعون بخبرة في مجال الطب الشرعي إلى جانب مهارات أخرى، رافضة الإعلان عن أسمائهم حاليًا.



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