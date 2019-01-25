القبض على مستشار ترامب

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روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

متابعات- أمينة عبد العال

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السابق

روجر ستون

المستشار السياسى

ألقي مكتب التحقيقات الفيدرالي، القبض على المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منزله بولاية "فلوريدا" الأمريكية، في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم توجيه 7 تهم لستون، هي تهمة بعرقلة العدالة، و5 تهم للإدلاء ببيانات كاذبة وتهمة التأثير على الشهود.




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