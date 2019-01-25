  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:57 م
بحث متقدم
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

الإليزيه : مصر لن توقع صفقة شراء الرافال

الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء "الرافال"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولي يحقق في مقتل "خاشقجي"

روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القبض على مستشار ترامب

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

"الكونجرس" يغلق جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

فريدمان

"فريدمان" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

معلومات لا تعرفها عن "البنا" فى ذكرى اغتياله

مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

حملات تموينية موسعة فى ربوع القاهرة

الحكومة توجه ضربات موجعة للمتلاعبين بالأسعار

إسرائيل تستدعي سفير كندا" للتوبيخ"..لهذا السبب

إسرائيل تستدعي سفير أيرلندا "للتوبيخ".. لهذا السبب

شاب يحرج حليمة بولند أمام جمهورها

الصفحة الأخيرة

الإعلامية الكويتية حليمة بولند
بولند

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تشريح جثة شاب ألقى نفسه أمام المترو

#

إعلامية شهيرة ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

#

حليمة بولند: «أعشق نادي الزمالك»

#

بالفيديو..فعل«مُخل»بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

شاب

سنا بشات

حليمة بولند

وضع أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية الكويتية حليمة بولند في موقف محرج بسبب "الدلع".

وظهرت حليمة بولند برفقة نجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبودكا، في مقطع على "سناب شات".

 وكانت حليمة، تحاول تقديم إعلان عن مستحضر تجميلي سيروم للوجه، وعلقت وهي تسأل عبودكا عن السيروم بطريقتها المعتادة، فرد عبودكا على الفور عليها بالقول: "أنا قلتلك تبين تطلعين بسنابي لا تدلعين".

وحاول عبودكا أن يملي على حليمة طريقة الإعلان بعيدا عن "الدلع"، لكنها لم تجدها على ما يبدو، ما دفعه للسخرية منها.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير
» بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا
» شاب يحرج حليمة بولند أمام جمهورها
» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر
» برلماني يوضح السر وراء ارتفاع الأسعار
» بالأرقام.. "الصحة" تكشف عن آخر تطورات مبادرة فيروس "سي"
» الأهلي يطالب بزيادة الجماهير أمام سيمبا التنزاني
» مؤسس أبناء مبارك: نعتز بوقوفنا لإنصافه
» شاهد.. تامر أمين يحول برنامجه إلى مطعم سوري
» وزير الأوقاف: مصر لديها قائد حكيم

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:28 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية