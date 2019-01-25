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"التعليم العالي" يضع برنامجًا لربط العلوم بالصناعة

الحياة السياسية

عبد الغفار
وزير التعليم العالي

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة التعليم العالي

خالد عبد الغفار

شهادة الايزو

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من دكتور سعيد درويش مستشار الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة، حول دراسه إمكانية استحداث برامج تعليمية تطبيقية تتماشى مع احتياجات الدوله مثل برنامج التحليل الطبي ليتماشي مع مبادرة “100مليون صحة”، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفشل الكلوي، بما في ذلك الطرق الحديثة للوقاية والعلاج من هذه الأمراض؛ لتتوافق مع سياسة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة 2030.

وجاء بالتقرير التنبيه على ضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تتميز بالتطبيق العملي بالجامعات المصرية في جميع المجالات، وبصفة خاصة المجالات الصحية والزراعية والصناعي ، وأشار التقرير إلى زيارة  سعيد درويش لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، واستعراض جميع البرامج التعليمية والمعامل للتعرف على إمكانية استحداث تلك البرامج بالجامعة.

ويذكر  أن كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، تعتبر أول كلية بجامعة الإسكندريه تحصل على الاعتماد الأكاديمي والجودة، بالإضافة إلى حصولها المتكرر علي شهادة الأيزو للجودة.


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