غلق جزئي لطريق صلاح سالم لإصلاح كابلات كهرباء

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انقلاب سيارة بمحور صلاح سالم

السيدة عائشة

الإدارة العامة للمرور

المقطم

اغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق صلاح سالم مع المقطم في اتجاه السيدة عائشة لاستكمال أعمال مد كابلات كهرباء جهد متوسط “مشروع تطوير مدخل المقطم.

واعلنت أنه يتم تنفيذ الأعمال لمدة ليلة واحدة فقط عن طريق الحفر المكشوف دون الغلق الكلي للطريق من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح السبت الموافق 26/1/2019.

وقررت  الإدارة العامة لمرور القاهرة  بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.


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