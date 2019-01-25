» بالأرقام.. "الصحة" تكشف عن آخر تطورات مبادرة فيروس "سي"

25 يناير 2019 - 02:05 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 14 مليون و 777 ألف مواطن حتى اليوم، وذلك بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وقالت زايد فى بيان لها أن إجمالى المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 27 مليون و 845 ألف و 424 مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين ، للاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان.

وكشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 600 ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة ، وذلك فى محافظات المرحلة الأولى التسعة ، لافتا إلى أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بمحافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية باجمالى عدد مشاركين 5 مليون و 747 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ مليون و 831 ألف مواطناً، ثم سوهاج بـ مليون و 787 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ مليون و 412 ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و 218 ألف مواطن، ثم اسوان بـ 759 ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ 753 ألف مواطن.

وأكدت زايد على اعداد دورات تدريبية للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتا الى أنه تم بدء دورة تدريبية للقائمين على المبادرة فى مرحلتها الثالثة، بدءت أول أمس الأربعاء وتستمر لمدة سبعة ايام وتستهدف تدريب 1765 عضوا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باعطاء شهادات تكريمية للقائمين على المبادرة تحفيزاً لهم، لمشاركتهم فى هذه الحملة القومية.

ولفت إلى أن كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل، موضحا أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية ، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب أيضا على الإدخال الالكتروني على برنامج المسح.