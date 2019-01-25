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الخشت: الفصل الدراسي الثاني يبدأ 9 فبراير وينتهي 30 مايو

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متابعات- حنان حمدتو

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امتحانات

كليات

عثمان الخشت

جلمعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة انتهت من الامتحانات بجميع الكليات ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات بشأنها، مشيرا إلى أن حالات الغش الفردية شهدت تراجعاً بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة حيث لم تتعدى 135 حالة من بين 170 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات، حيث جاءت الامتحانات مناسبة لجميع قدرات الطلاب وتقيس المستويات المتعددة، إلى جانب تطبيق نظام البابل شيت.

واضاف الخشت انه تم تحديد بدا إجازة نصف العام اعتبارا من السبت 26 يناير، ولمدة أسبوعين، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي في 30 من مايو، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو وحتى 20 من يونيو، وتستمر فترة الامتحانات ثلاثة أسابيع حسب كل كلية ووفقا لظروف كل جامعة.

وتابع رئيس الجامعة إنه تم تشكيل لجان ممتحنين بكل كلية لمطابقة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب ، كما ان هذه اللجان لها الحق في إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية موضحا أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات اعتبارا من أول فبراير تباعاً وحتى قبل منتصف شهر مارس المقبل بحد أقصى ، وفقا لما جاء المصرى اليوم .


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