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استمرار فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد - 3"

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التدريب
جانب من التدريب

محمد الخرو

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تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين القوات المشاركة فى فعاليات التدريب المصرى البحرينى المشترك  حمد -3 والذى تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية ، والذى تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة حتى نهاية يناير الجارى.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقوات المشاركة من جمهورية مصر العربية ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد موجهاً الشكر على جهودهم فى المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك "حمد – 3".

كما أشاد بما لمسه من روح الأخوة والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين والذى ظهر من خلال تطبيق مختلف المراحل والفعاليات ، مضيفاً أن هذا التدريب يأتى فى إطار دعم التعاون العسكرى بين البلدين وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية والأخوية التى تربط مصر والبحرين ، كذلك تعميق العلاقات الوثيقة التى تجمع بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود العمل العربى ومواجهة التحديات المشتركة.

وقد شهدت الأيام الماضية أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التى تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نفذت فيه القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوى تحت مختلف الظروف.

كما شاركت القوات البحرية فى تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت التدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة أثناء الرباط بالميناء وتجارب المواصلات الإشارية ، والتدريب على مكافحة الحريق على أسطح السفن وتشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً , والقيام بأعمال الإعتراض البحرى وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوى والتعرف على الجديد فى نظم وأساليب التدريب القتالى لكلا الجانبين .


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