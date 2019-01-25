  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:59 م
بحث متقدم
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

الإليزيه : مصر لن توقع صفقة شراء الرافال

الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء "الرافال"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولي يحقق في مقتل "خاشقجي"

روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القبض على مستشار ترامب

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

"الكونجرس" يغلق جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

فريدمان

"فريدمان" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

معلومات لا تعرفها عن "البنا" فى ذكرى اغتياله

مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

حملات تموينية موسعة فى ربوع القاهرة

الحكومة توجه ضربات موجعة للمتلاعبين بالأسعار

إسرائيل تستدعي سفير كندا" للتوبيخ"..لهذا السبب

إسرائيل تستدعي سفير أيرلندا "للتوبيخ".. لهذا السبب

مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

الحياة السياسية

معلومات لا تعرفها عن "البنا" فى ذكرى اغتياله
البنا

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أسباب إغلاق السفارة الأمريكية جناحها بمعرض الكتاب

#

بالصور.. كتب ومجلات أكاديمية البحث العلمى بسعر يبدأ من جنيهين ونصف

#

وزيرة الثقافة: 70 خط أتوبيس لنقل جمهور معرض الكتاب

#

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

الإخوان

المعارض

الهيئة العامة للكتاب

دور العرض

فوجئت لجان المتابعة الخاصة لدور النشر أثناء مرورها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي بوجود إصدار لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين "حسن البنا" في إحدى دور النشر.

وأضاف إسلام بيومى، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب أن الإصدار الذى تم عرضه بعنوان الأقوال المأثورة لحسن البنا، تمت مصادرته على الفور، وتم التنبيه على دار النشر بعدم عرض أى إصدار محظور فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشار إسلام بيومى، إلى أن لجان المتابعة تعمل باستمرار على متابعة كل الإصدارات المعروضة سواء الخاصة بالدار أو عن طريق التوكيلات وحال اكتشاف أى مخالفات يتم تحرير مذكرة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقواعد وشروط كراسة الشروط لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى، وفقا لـ"اليوم السابع".

وانطلقت فعاليات المعرض يوم 22 يناير الجارى حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير
» بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا
» شاب يحرج حليمة بولند أمام جمهورها
» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر
» برلماني يوضح السر وراء ارتفاع الأسعار
» بالأرقام.. "الصحة" تكشف عن آخر تطورات مبادرة فيروس "سي"
» الأهلي يطالب بزيادة الجماهير أمام سيمبا التنزاني
» مؤسس أبناء مبارك: نعتز بوقوفنا لإنصافه
» شاهد.. تامر أمين يحول برنامجه إلى مطعم سوري
» وزير الأوقاف: مصر لديها قائد حكيم

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:28 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية