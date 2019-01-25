مؤسس الإخوان في المعرض الدولي للكتاب

25 يناير 2019 - 01:28 م

فوجئت لجان المتابعة الخاصة لدور النشر أثناء مرورها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي بوجود إصدار لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين "حسن البنا" في إحدى دور النشر.

وأضاف إسلام بيومى، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب أن الإصدار الذى تم عرضه بعنوان الأقوال المأثورة لحسن البنا، تمت مصادرته على الفور، وتم التنبيه على دار النشر بعدم عرض أى إصدار محظور فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشار إسلام بيومى، إلى أن لجان المتابعة تعمل باستمرار على متابعة كل الإصدارات المعروضة سواء الخاصة بالدار أو عن طريق التوكيلات وحال اكتشاف أى مخالفات يتم تحرير مذكرة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقواعد وشروط كراسة الشروط لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى، وفقا لـ"اليوم السابع".

وانطلقت فعاليات المعرض يوم 22 يناير الجارى حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.