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«جيرالدو» يشارك في المران الصباحي بالأهلي

الرياضة

جيرالدو
جيرالدو

محمد عبد الحارس

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الاهلى

مران صباحى

جيرالدو

لاسارتي

شهد المران الصباحى للنادى الأهلى، مشاركة الأنجولي جيرالدو في مران الفريق الذى أٌقيم صباح اليوم، على ملعب مختار التتش.

وشارك اللاعب فى تقسيمة بالكرة، بعد أن تخلص من الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق بالعضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدورى.

كما أنتظم أيضا لاعب خط الوسط هشام محمد، بعدما عاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض هشام تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، واجتاز برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.


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