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احتفالًا بعيد الشرطة..

مواطنون يرفعون علم مصر وصور "السيسي"

الحياة السياسية

مواطنون
مواطنون

متابعات- حنان حمدتو

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ميدان التحرير

عيد الشرطة

مواطنون

تواجد عدد من المواطنين وسط ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بالذكرى الـ 67 لعيد الشرطة، والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

جدير بالذكر تحتفل مصر بثورة 25 يناير التى تتوافق مع الذكرى الـ67 لعيد الشرطة، وعلى مدار تاريخ مصر شهدت مصر عدة ثورات غيرت النظام السياسى فى مصر بدءا من الثورة العرابية مرورا بثورة 1919 و23 يوليو 1952 ثم 25 يناير 2011 وأخيرا ثورة 30 يونيو 2013.


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