إسرائيل تستدعي سفير أيرلندا "للتوبيخ".. لهذا السبب

25 يناير 2019 - 01:17 م

قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء السفير الأيرلندي، اليوم الجمعة، إلى مقر الخارجية الإسرائيلية للقاء توبيخي.

جاء هذا بعد قرار أيرلندي بتبني مشروع قانون يحرم بيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، صباح اليوم الجمعة أنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الإيرلندي إلى مقر وزارة الخارجية بالقدس للقاء توبيخي" ، مضيفة أن إسرائيل تعبر عن غضبها على مشروع القانون الذي قدم ضدها في البرلمان الأيرلندي.

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن البرلمان الإيرلندي صادق أمس الخميس على تمرير القانون بأغلبية 78 مقابل معارضة 45 وامتناع 3 عن التصويت، حيث وصفت القرار بالمعادي للسامية.

وأضافت أنه في حال تمريره، فإنه سيجعل أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرم النشاط التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان".

وأشارت إلى أنه كان في البداية يعتقد أن الحكومة الإيرلندية ستكون قادرة على قتل مشروع القانون، ولكن التشريع اكتسب قوة، ولا يزال المسؤولون الإسرائيليون يستكشفون الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان هناك مسار للحكومة الإيرلندية لإحباط مشروع القانون، ولكن لا توجد ضمانات ولا يوجد الكثير من التفاؤل.

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي كان صادق على قانون مشابه العام الماضي، والذي يجرم ن من يتعامل مع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 .