الحكومة توجه ضربات موجعة للمتلاعبين بالأسعار

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الأسواق

الرقابة

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السلع

حملات تموينية

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، ومديريات أمن "القاهرة – الإسكندرية- الغربية - أسيوط- القليوبية" بشن حملات تموينية مُكبرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملات عن:-

ضبط 21 قضية إسطوانات بوتاجاز، 7 قضايا مواد بترولية، 16 قضية دقيق مدعم وأقماح، 186 قضية فى مجال مخالفات المخابز، 12 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، 4 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، 37 قضية فى مجال الغش الغذائى، 33 قضية فى مجال الغش التجارى، 555 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، 29 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، 13 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف"، 7 قضية فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر، وهذه النتائج بناء علي تقرير من الإدارة العامة للتموين والتجارة.

وفي مديرية أمن القاهرة ضبط 88 قضية تموينية متنوعة أبرزها:- 17 قضية فى مجال الرقابة على الصحة، 20 قضية فى مجال الرقابة على الأسعار.

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط تاجر سجائر مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية، سبق ضبطه فى العديد من القضايا التموينية "تهريب سجائر، غش تجارى".. لقيامه بتخزين كمية كبيرة من السجائر المهربة أجنبية الصنع مجهولة المصدر، داخل مخزن كائن بالعقار محل إقامته.. حيث ضُبط داخل المخزن 10 آلاف عبوة سجائر أنواع مختلفة.

بينما مديرية أمن الغربية قامت بضبط 58 قضية تموينية متنوعة أبرزها:- 32 قضية فى مجال الرقابة على الصحة، 11 قضية فى مجال الرقابة على الأسعار.

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط 96 قضية تموينية متنوعة أبرزها:- 10 قضايا فى مجال الرقابة على الصحة، 15 قضية فى مجال الرقابة على الأسعار.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المدير المسؤل عن ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة مركز شرطة بنها لحيازته كمية من المواد الغذائية داخل الثلاجة  443 طن سمك ماكريل وارد الخارج مختلف الأنواع غير صالحة للإستهلاك لحساب عدد من الشركات.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بناحية السفاينة بدائرة مركز شرطة طوخ .. لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الأسماك المجمدة غير صالحة للإستهلاك بلغت 60 طن سمك ماكريل وارد أجنبى مختلف الأنواع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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