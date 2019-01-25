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وزير الأوقاف: مصر لديها قائد حكيم

الحياة السياسية

الدكتور محمد مختار جمعة
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر بعام 2019 استطاعت أن تستعيد الدولة والدين معا من خلال النقلة النوعية الحديثة في جميع المجالات مثل الإسكان والكهرباء واستصلاح الأراضي والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف محمد مختار جمعة من خلال إلقاء خطبة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع، أن الفضل يرجع في ذلك إلى المولى سبحانه وتعالى ثم توفيق قائد حكيم محب لوطنه استطاع أن ينجو بها لبر الأمان، وجيش وشرطة يحميان.

وأشار أن مصر استطاعت أن تستعيد الدين من خلال استعادة الدين من الجماعات الإرهابية التي حاولت أن تخطفه بعيد عن شرع الله عز وجل؛ لأن الأديان لم تأت لتعاسة الناس.

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