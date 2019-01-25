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قرية سعودية تشيع طبيبا مصريا.. وتكرمه بصدقات جارية

قرية سعودية تشيع طبيبا مصريا.. وتكرمه بصدقات جارية

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قرية سعودية تشيع طبيبا مصريا.. وتكرمه بصدقات جارية

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قرية سعودية تشيع طبيبا مصريا.. وتكرمه بصدقات جارية
قرية سعودية تشيع طبيبا مصريا.. وتكرمه بصدقات جارية

عبد القادر وحيد- متابعات

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طبيب مصري

اشنانة

قرية سعودية

قرروا دفن جثمانه في قريتهم،بعد تفانيه في عمله وقيامه علي خدمتهم، حيث  أرسلوا وفدا منهم لتكريم أسرته في الإسكندرية.

كانت هذه حكاية أهالي قرية الشنانة بمنطقة القصيم، بالسعودية، مع الطبيب المصري هشام عبد الجليل السيد ، الذي كان يعمل في طب الأسرة بالمركز الصحي بالشنانة، طيلة 16 عاما وهناك أصبح معروفا لجميع الأهالي.

يقول عبد الرحمن الخليفة من أهالي القرية إن الطيب المصري  كان بمثابة الأخ للجميع، يحرص على الاطمئنان على صحتهم، وخدمة المرضى والمراجعين ويتصل بهم لمتابعة حالتهم حتى بعد اكتمال الشفاء، بحسب روايته للعربية نت.

وقام وفد من أهالي القرية بزيارة منزل الطبيب الراحل في الإسكندرية قبل أيام قليلة، حيث التقى بأسرته وأطفاله، وأعلن أعضاء الوفد أنه تم تخصيص 3 أوقاف باسمه في السعودية تكريما له وصدقة جارية.

جيهان عطية زوجة الطبيب الراحل أكدت أنها كانت تعمل أخصائية تمريض في المملكة، حيث تعرفت هناك على الدكتور هشام وتزوجا وأنجبا ولدين وبنتا، وعاشوا معه هناك طيلة فتره عمله حتى عادت مع أطفالها للإقامة في مصر خلال العام الأخير، لظروف مرض والدتها التي توفيت قبل شهور أيضا.

وأضافت أن الطبيب الراحل كان يقضي نحو 12 ساعة يوميا في عمله بالمركز، يتابع أحوال مرضاه، ويزور بعضهم في منزلهم للاطمئنان عليهم، وأنه كان يهتم بمرضاه وعمله أكثر من اهتمامه بأسرته.

وأشارت إلى أن  أنها كانت تتوقع كل هذا الحب من أهالي الشنانة لزوجها جزاء ما قدم لهم، فقد كان يحبهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ومن فضل الله عليه أنه توفي في السعودية وشارك في جنازته كل أهالي القرية، مضيفة أنه لو كانت قد شيعت جنازته في مصر لما شارك كل هذا العدد.

وتابعت قائلة : زوجي الطبيب قضى حياته في خدمة الناس بالشنانة، وسخر علمه وجهده لأهاليها رغم أنه كان مريضا بالقلب، وكان يذهب بالدواء إلى منزل المرضى كبار السن بعد انتهاء دوامه كي يعطيهم إياه بنفسه، مضيفة أنه صدر قرار من وزارة الصحة السعودية بنقله لمكان آخر، لكن أهالي المنطقة تمسكوا به وطلبوا من قيادات الوزارة الإبقاء عليه بينهم.

كما أعربت عن شكرها  لكل أهالي الشنانة ولكل المسؤولين الذين أنهوا إجراءات دفن زوجها وإنهاء مستحقاته، وتخصيص أوقاف باسمه منها وقف لتحفيظ القرآن ووقف للجاليات وكل عائدها يذهب صدقة جارية على روحه، مختتمة بالقول إنها مكرمة كبيرة لزوجها في الدنيا والآخرة.

وكان الطبيب المصري، قد في 22 يناير الماضي، حيث شيعت جنازته في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من أهالي القرية، وتطوع العشرات لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للدفن وتسوية مستحقاته.



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