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"القومي للطفولة": إطلاق مبادرة وطنية لتمكين البنات في مصر

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الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة
الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة

أمينة عبد العال

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الأمين العام

المجلس القومى

عزة العشماوي

الطفولة والأمومة

عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، اجتماعا تنسيقيا لاطلاق مبادرة لتمكين البنات فى مصر، خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع الجهات الوطنية  ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الفتيات.

واشارت "العشماوي" إلى انه على الرغم من حدوث بعض التحسن في وضع البنات الأطفال في مصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام المجلس لتمكين البنات، حيث يسود التمييز والنموذج التقليدي للأسرة والذي يرسخ ثقافة العنف، وهناك تفاوت كبير بين الجنسين تؤثر على مستقبل البنات الأطفال، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بحقوقهن الواردة بالدستور.

ولفتت " العشماوي" إلى ان الفتاة هي أم المستقبل وهذه المبادرة تأتي لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والاناث، وايمانا من المجلس بقيمة البنات الأطفال وأهمية تمكينهم بشتى الطرق مشيرة الى ان الفتيات يتعرضن لأنواع عديدة من الاساءات بداية من العنف والتمييز وصولا الى الاعتداء الجنسي والمتاجرة بهن، وختان الفتيات، والتسرب من التعليم، وتزويجهن في سن الطفولة.

وأكدت " العشماوي" على أن مشاركة الذكور فى هذه المبادرة هام جدا، من خلال تربية الذكور على احترام الفتاة ودعم ثقافة نبذ التمييز، والعنف المنزلى، مشيرة إلى أن "المبادرة" ستساعد البنات وتمكنهم لاتخاذ قراراتهن، وإدارة حياتهن بثقة من خلال تنمية مهارات عديدة، من خلال بناء الثقة في النفس، وتوسيع نطاق الخيارات، وزيادة فرص الحصول على الموارد وإدارتها.

يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، ألقت كلمة مصر فى المؤتمر الدولى للتخلى عن ختان الإناث " إعلان وغادوجو " ببوركينا فاسو ،أكتوبر الماضى.


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