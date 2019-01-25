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"الطفولة والأمومة" يدين نشر صور "طفلة الإسكندرية" بعد تعذيبها من والدها

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الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة
الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة

أمينة عبد العال

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الأمين العام

المجلس القومى

عزة العشماوي

الطفولة والأمومة

طفلة الاسكندرية

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، نشر صور طفلة الاسكندرية، بعدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتى تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته، بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، ان قانون الطفل يجرم فى نص مادته رقم (116) مكررا (ب)  لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كل من نشر  أو اذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين أو المخالفين.

وقالت " العشماوي" إن خط نجدة الطفل(16000) كان قد تلقي البلاغ  رقم ( 149879)  بتاريخ 20 يناير 2019  من خال الطفلة المذكورة البالغة 13 عاما  ، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الأسكندرية بإعمال شئونها في شأن التعامل مع حالة الطفلة وفقاً لأحكام قانون الطفل ، وتقديم الدعم الكامل لها، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراجها من المكان الذي تعرضت فيه للخطر.

وأضافت " العشماوي" أنه تم إبلاغ المستشار النائب العام بالواقعة، حيث قام على الفور باتخاذ إجراءات سريعة كان من شأنها التحقيق في البلاغ المحرر  بشأن هذه الواقعة والنجاح فى القبض علي والد الطفلة المجني عليها ،و زوجته وحبسهما إحتياطياً علي ذمة التحقيقات، مؤكدة أنه تم ايداع الطفلةبإحدي المستشفيات بمحافظة الأسكندرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة جراء ماتسبب لها من أضرار جسدية بالغة.


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