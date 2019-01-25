تقرير دولى: تراجع الارهاب لادنى مستوياته منذ2009

25 يناير 2019 - 12:25 م

أكد مركز "جاين" الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية، ان نسبة الحوادث الإرهابية تراجعت وذلك بالانخفاض فى عدد ضحايا الإرهاب في عام 2018 لأدنى مستوى منذ 2009، خاصة بعد تراجع العنف المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لما نقلته قناة الحرة الإخبارية الأمريكية ان ماثيو هنمان مدير مركز الأبحاث قال انه خلال 2018 سجل المركز في العالم 15321 هجومًا نفذته مجموعات مسلحة غير حكومية أوقعت 13483 قتيلًا»، موضحًا أن هذا العدد هو الأدنى الذي يسجله المركز منذ بدء جمع هذه الأرقام في العام 2009، فيما تراجع عدد الاعتداءات بـ33.1% خلال عام هو الأدنى منذ 2011.

وارجع هنمان ذلك التراجع إلى خسارة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق أراض واسعة حتى 2017؛ ما حد كثيرًا من قدرة المجموعة على التحرك، حيث وكان التنظيم الإرهابي مسئولا عن 1327 هجومًا أسفر عن سقوط 3151 قتيلا في تراجع بـ71% و51.5% على التوالي.

وتابع مدير مركز جاين، أن هذه الظاهرة أدت مع استعادة النظام السوري السيطرة على قسم من الأراضي (داخل دمشق وضواحيها ووسط وجنوب البلاد)، إلى تراجع عدد الاعتداءات بـ63.6%«.

وافاد التقرير بأن أفغانستان أصبحت البلد الأخطر في العالم بحصيلة 4180 قتيلًا جراء أعمال إرهابية، بفعل استمرار هجمات داعش وتصاعد حركة طالبان.

وبشأن القارة الأوروبية، شدد التقرير على "تكثيف الأنشطة العملياتية للمجموعتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا" وراء قيام جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك في منطقة دونباس "شرقي أوكرانيا" حيث وقع العام الماضي 4422 هجومًا أدت إلى مقتل 92 شخصًا.