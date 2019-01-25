"فالكون" لـ الشرطة في عيدها: ندعمكم في حربكم ضد الإرهاب

25 يناير 2019 - 12:11 م

أكد شريف خالد الرئيس التنفيذي لـ«فالكون» علي اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

وأضاف أنهم يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952م، دفاعا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال.

ووجه «خالد» رسالة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ67 تتقدم، قال فيها: «نقدر دوركم في إعادة الأمن للشارع، وتضحياتكم تسطر صفحات مجد وفخر فى سجل الوطنية المصرية العريقة، وندعمكم فى حربكم الشرسة ضد الإرهاب رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائما بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر، وكل عام وأنتم بخير دمتم درع أمن الوطن وحراسه الذين لا يبخلون عليه بكل ماهو غال ونفيس»