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تنشيط السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك فى المعرض الدولى للسياحة

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تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

أمينة عبد العال

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تنشيط السياحة

الفيتور

الدولي للسياحة

افتتح أمس المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الجناح المصرى المشارك فى الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE »، وذلك بمشاركة السفير المصرى عمر سليم سفير مصر بمملكة إسبانيا ، وشهد الجناح المصرى إقبالا من قبل زوار المعرض.

هذا وكان قد افتتح صباح اليوم ملك اسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا المعرض، وقاما بعمل جولة فى عدد من الأجنحة المشاركة بالمعرض.

ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة خلال فترة انعقاد المعرض التى تمتد فعالياته حتى 27 يناير الجارى، بعقد العديد من الاجتماعات المهنية مع شركات السياحة وكبار منظمى الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الاسبانى والبرتغالى وأسواق أمريكا اللاتينية خاصة السوق البرازيلى والارجنتينى منها اجتماعا مع منظم الرحلاتSpainTuI ، ورئيس اتحاد شركات السياحة بدول امريكا اللاتينية COTAL ، ومنظم الرحلات البرازيلى CVC .

إلى جانب عقد عدة لقاءات على المستوى الرسمى منها لقاء مع السيدة Isabel Oliver سكرتير الدولة للسياحة ومسئول السياحة الاول بمملكة اسبانيا.

جدير بالذكر أن الثلاثة أيام الاولى للمعرض يتم فيها عقد لقاءات مهنية للمتخصصين بالمجال السياحى، بينما يخصص اليوم الرابع والخامس للجمهور لمشاهدة الاجنحة الخاصة بالدول المشاركة و التعرف على المنتجات السياحية المختلفة.


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بالصور.. رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يفتتح الجناح المصرى المشارك فى المعرض الدولى للسي بالصور.. رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يفتتح الجناح المصرى المشارك فى المعرض الدولى للسي بالصور.. رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يفتتح الجناح المصرى المشارك فى المعرض الدولى للسي بالصور.. رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يفتتح الجناح المصرى المشارك فى المعرض الدولى للسي


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