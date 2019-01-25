عبد العظيم: 4 نتائج إذا لم تقم ثورة يناير 2011

25 يناير 2019 - 12:04 م

حدد عبد العظيم حماد الكاتب الصحفى، مجموعة من النتائج التى كان ممكن حدوثها اذا لم تندلع ثورة 25 يناير فى عام 2011 ، لافتا الى ان مشروع توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك وفريقه سيكون تم تنفيذه ، كما أن الوريث ورجاله كانوا سيبرمون صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لان هذا الاتفاق كان يتم التجهيز له من برلمان 2010 ليقدم إلى الإخوان فى الوقت المناسب ثمنا لتمرير المشروع .

وأضاف حماد خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان " ماذا لو لم تحدث ثورة يناير؟!" ، ان التوريث اذا تم كان سيمثل إهانة مؤلمة للشعب المصرى بكل قطاعاته، ولكل مؤسسات الدولة وتقاليدها، وإهدارا للإرادة العامة، حيث لا يخفى أن جموع المواطنين من كل المشارب وغالبية المسئولين كانوا نافرين أشد النفور من فكرة توريث الحكم، وكانوا يشعرون بأن استراتيجية الاستدراج والاستغفال المتبعة لذلك الغرض تطعن فى الذكاء والكرامة الشخصية لكل مواطن، جنبا إلى جنب مع الاستياء من فرض القيادات الموالية للوريث على زملائهم، بل وعلى رؤسائهم، فى جميع مستويات الدولة والمجتمع.

وتابع مستكملا :"ما كان احد يضمن أن يؤدى التوريث إلى استقرار سياسى وأمنى، أو يؤدى إلى تجديد شباب النظام أو الدولة، التى كانت قد هرمت، وتمزقت أشلاء، أو تحولت إلى شبه دولة تحت حكم الرئيس الأب المورث، بل المرجح أن العكس هو الذى كان سيحدث لأسباب عديدة، منها أن الفساد السياسى والمالى والاقتصادى القائم على تحالف السلطة والراغبين من رجال الأعمال كان سيستمر ويتزايد ، كما ان لو تم التوريث كانت ستتسع الدائرة حول المكاسب والمكافآت، وأن مواجهات كانت ستنشب، وأن صفقات كانت ستعقد، وترضيات سوف تقدم، وكلها كانت ستجرى خارج مؤسسات الدولة، وعلى حسابها، وضدها أحيانا، بما يزيد من الاضطراب والتفكك والاستقطاب ".