"المصريون" تنعى والدة وزير المالية

25 يناير 2019 - 11:58 ص

يقدم موقع "المصريون"، خالص العزاء لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، في وفاة والدته.

تلقى مساء أمس، الخميس، وزير المالية، العزاء في والدته بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وقدم واجب العزاء كثير من الشخصيات العامة علي رأسهم المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.



