  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
داعش

تقرير دولى: تراجع الارهاب لادنى مستوياته منذ2009

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر

بالفيديو .. كريمة : "علمو الواد دا الأدب"

بن سلمان

مستشار بن زايد عن صورة زوجة "بن سلمان": ذنب لن يغتفر

صلاح

مفاجأة.. "صلاح" يتفوق على 5 أندية في دوريات أوروبية

صادرات

بالأرقام.. ارتفاع صادرات مصر فى 2018

الأهلي

بالأسماء.. 8 رعاة جدد للنادي الأهلي

الإعلامي توفيق عكاشة

بالفيديو.. عكاشة: "أنا الطبال"

اسامة كمال

"هبطح نفسى عليكو".. مصطلح غريب من أسامة كمال علي الهواء

صلاح

"صلاح" يشارك وزيرة التضامن في"أنت البطل" اليوم

عكاشة

عكاشة: هذا ما فعله السيسي من أجل مصر

"المصريون" تنعى والدة وزير المالية

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

#

المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

#

إلزام الممولين بالإقرار الضريبي الإلكتروني العام المقبل

#

"المالية" تدرس إصدار سندات دولية بعملات غير اليورو والدولار

وزير المالية

عزاء

مصطفى مدبولى

يقدم موقع "المصريون"، خالص العزاء لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، في وفاة والدته.

تلقى مساء أمس، الخميس، وزير المالية، العزاء في والدته بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وقدم واجب العزاء كثير من الشخصيات العامة علي رأسهم المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.



تقييم الموضوع:
شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية شاهد.. ابرز الشخصيات العامة في عزاء والدة وزير المالية


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بدرية طلبة :أجريت عملية تجميل بمنطقة حساسة "
» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر
» ياسمين الخطيب تعلق على تعادل الزمالك وبيراميدز
» رئيس السكة الحديد يتفقد سير العمل بمحطة مصر
» الأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
» وفاة مخرج شهير أشعل النيران في نفسه.. تعرف علي السبب
» قرار أمريكي بشأن دبلوماسيها ورعاياها في فنزويلا
» شاهد.. "مافيا" الأسطورة تتجاوز الـ 43 مليون مشاهدة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ "دجلة"
» المصرى يستضيف «ذئاب الجبل» على ستاد السويس

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية