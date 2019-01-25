مستشار بن زايد عن صورة زوجة "بن سلمان": ذنب لن يغتفر

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زوجة

السياسة

عبد الخالق عبد الله

خطأ

بن سلمان

تسبب نشر صحيفة "السياسة" الكويتية، صورة خاطئة لزوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ردود فعل واسعة في الخليج.

وكانت الصحيفة قد نشرت اعتذارا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب الخبر الذي تم نشره ، تحت عنوان "أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي".

وجاء نص بيان اعتذار الجريدة كالتالي:

“تحت عنوان (أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي)، نشرت السياسة الكويتية، في عددها الصادر أمس، صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول ظهور علني لها، وذلك ضمن فعاليات حدث “المشراق 2″ الذي أقيم تحت رعايتها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض".

وتبين لاحقا أن الصورة التي تداولتها مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تعود للناشطة في مجال المرأة هالة كاظم التي غردت، متوجهة بالشكر لجمعية النهضة السعودية التي كرمتها خلال الفعالية المذكورة.

و(السياسة) إذ تتقدم بالاعتذار إلى حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمو الأميرة سارة بنت مشهور، عن هذا الخطأ غير المقصود، فإنها تقدر لها دعمها اللامحدود للمرأة العربية والسعودية على وجه الخصوص، واهتمام سموها بالأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث السعودي بصورة معاصرة".

عبد الخالق عبد الله استنكر مجرد الاعتذار من قبل الصحيفة واصفا الخطأ بالشنيع .

وكتب عبد الله علي حسابه في تويتر : "اعتذارا من الأخطاء الشنيعة للصحافة التي لا تنسى وربما لا تغتفر باعتذار".

وكانت  الكاتبة الكويتية فجر السعيد قد علقت على الصورة، والتي وصفتها بأنها صورة كاذبة.

وكتبت السعيد على حسابها في "تويتر": "جريدة السياسة الكويتية ناشرين اليوم خبر وفيه صورة مع الخبر يدّعون إنها أول ظهور علني لحرم ولي العهد السعودي.. لا أعرف شكل زوجة الأمير بس لفت نظري العمر فلا يمكن تكون زوجة ولي العهد السعودي بهالعمر وبعد البحث اكتشفت بأن الصورة لهالة كاظم مدربة التنمية البشرية.. السياسة وبعدين".


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