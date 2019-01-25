بالفيديو .. كريمة : "علمو الواد دا الأدب"

25 يناير 2019 - 11:42 ص

وقعت مشادة كلامية حادت وصلت إلي حد التطاول اللفظي بين الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والداعية السلفى سامح عبد الحميد، بسبب نقاش حول زواج القاصرات،

وقال "كريمة" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" إن رأي الإسلام في هذه زواج القاصرات يرجع إلى أن عقد الزواج الصحيح له شروط أهمها البلوغ والعقل والرشد، والزواج بالنسبة للمرأة لابد أن يكون عقب بلوغها سن الرشد في الـ18 سنة وفق ما حدده الفقهاء.

ومن جهته الداعية السلفي رد، قائلا: "عقد إيه اللى باطل؟ مين في اللي قال كدا في الفقهاء، الشيخ أحمد كريمة الأـزهر تبرأ منه"، ليرد كريمة: "أنتم سبب الإرهاب بأفكاركم الإرهابية، والواد دا علموه الأدب"