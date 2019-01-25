الأوقاف تبث خطبة الجمعة من مسجد الشرطة

25 يناير 2019 - 11:39 ص

ينقل التليفزيون المصرى شعائر صلاة الجمعة اليوم من داخل مسجد الشرطة فى التجمع الاول بالقاهرة الجديدة وذلك تزامنا مع الاحتفال باعياد قوات الشرطة المصرية .

وحضر الصلاة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، ووزير الاوقاف محمد مختار جمعة ، وشوقى علام مفتى الديار المصرية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ويذكر ان قوات الشرطة المصرية تحتفل اليوم 25 يناير بعيدها ال، 67 وذلك وفقا لما حدث فى عام 1952 عندما قام رجال الشرطة بمعركة بالإسماعيلية سنة 1952، ودافعوا عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.