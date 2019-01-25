برلماني: لن ننسى تضحياتكم ولا شهداءنا

25 يناير 2019 - 11:23 ص

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن، في مواجهة جماعات الفوضى والإرهاب قائلاً: «لن ننسى شهدائنا ولا تضحياتكم».

أكد وطني، في تصريحات صحفية أن رجال الشرطة يتسابقون للحصول على الرتبة الأسمى في وزارة الداخلية «رتبة شهيد»، مضيفًا أن البرلمان لن يتوانى لحظة في التقديم الدعم الكامل واللازم لرجال الشرطة من تشريعات وقوانين لتأدية رسالتهم في حفظ الأمن والأمان للمواطنين.

وشدد على ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدموها في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى.

وتوجه نائب «مستقبل وطن»، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة البواسل بمناسبة العيد الـ67 للشرطة، مؤكدًا ضرورة الاحتفال بهذا اليوم بجميع ربوع ومحافظات الجمهورية وتكريمهم لأنهم رجال يستحقون أكثر من ذلك.