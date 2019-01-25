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"الأوقاف" تطلق "تعالوا نجرب" لإصلاح سلوكيات المجتمع

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متابعات- حنان حمدتو

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مبادرة

وزارة الاوقاف

الشباب

مفكرين

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة " تعالوا نجرب " لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم الجمعة، على أن تكون قضية الوفاء للشهداء محور المبادرة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها ، أن مبادرتها الجديدة، تركز على قضية سلوكية، أو أخلاقية أو مجتمعية أسبوعيًا، مع تسليط الضوء عليها بقوة وتكثيف الحديث عنها دعويًا وثقافيًا وإعلاميًا، والانتقال بها من حيز الكلام إلى حيز العمل والتطبيق.

وقررت الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة أول فبراير المقبل، عن "احترام النظام العام"، سواء في المرور واحترام قواعده وعدم كسر إشاراته واحترام تعليماته، والالتزام بقواعد العمل في محطات المترو أو السكة الحديد، وعدم التهرب من مستحقات المال العام والحق العام، وعدم اعتداء الإنسان على حقوق الآخرين المادية أو المعنوية ولو بتجاوز دوره في الانتظار أو الصف، والالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة.

وأشارت إلى تنظيمها حوارًا مجتمعيًا، وبخاصة مع الشباب والمفكرين والإعلاميين حول أهم القضايا التي تشكل أولوية مجتمعية لتناولها وتسليط الضوء عليها دعويا، مضيفة أن حفظ الأوطان كان محور حملتها من خلال خطبة الجمعة الماضية، حول سمات وسلوك الشخصية الوطنية في ضوء الشرع في جميع مساجد مصر.


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