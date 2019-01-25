مفاجأة.. "صلاح" يتفوق على 5 أندية في دوريات أوروبية

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ليفربول

منتخب الفراعنة

دوريات أوروبا

ظهر اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول بمستوى رائع في موسمه الثاني بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتفوق محمد صلاح من الناحية التهديفية على 5 أندية تتنافس فى دوريات أوروبية كبرى "بيج 5"، وهى الألمانى والإنجليزى والإيطالى والإنجليزى والإسبانى.

ويتفوق "صلاح" على ثنائى الدورى الإيطالى فروسينونى الذي سجل 12 هدفاً، وكييفو الذى سجل 14 هدفاً.

كما تفوق محمد صلاح على ثنائى الدورى الألماني "اليوندزليجا" شتوتجارت الذى سجل 14 هدفاً، ونورنبيرج صاحب الـ15 هدفاً، بالإضافة إلى هدرسفيلد تاون الذى اكتفى بتسجيل 13 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق "هدفين" على أوباميانج لاعب أرسنال وهارى كين قائد توتنهام.


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