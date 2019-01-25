الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لـ «زعيم الثغر»

25 يناير 2019 - 11:11 ص

يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الــ20 بالمسابقة.

جاء ذلك بعدما رفض البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، بعد الانتصار على بتروجت بهدف دون رد، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض لاعبو الفريق الأساسين تدريبات استشفائية خشية تعرضهم للإرهاق نظرًا لضيق الوقت بين المباريات.