"مستقبل وطن" للشرطة: ضربتم أروع الأمثلة في الحفاظ على أرض الوطن

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الشرطة
الشرطة

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الشرطة

مستقبل وطن

عيد الشرطة

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة.

وقال منظور في بيان، إن كافة طوائف الشعب المصري لم ينسوا ما قام به رجال الشرطة المصرية في عام 1952 حين رفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني وقدموا أكثر من 50 شهيدًا بقيادة فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك، مُؤكدًا أن أفراد قوات جهاز الشرطة الأبطال لهم سجلات من التضحيات التي قدموها وما زالوا يقدمونها عبر مختلف العصور من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، مُشيرًا إلى أن الانجازات التي تحققها الشرطة من دحر الإرهابيين وإفشال كافة المُخططات التي كانت تحاك ضد مصر سوف يسطرها التاريخ بحروف من ذهب، مُذكرًا أنه لابد من تدريس بطولات قوات الشرطة والقوات المسلحة في المناهج التعليمية بمختلف المراحل العمرية كي تتعلم الأجيال النشئ كيفية الحفاظ على البلاد ومدى التضحيات التي تقدمها رجال الأمن من أجل الحفاظ على استقرارها.  

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تضحيات شهدائنا الأبرار من قوات الجيش والشرطة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لن تذهب هدرًا قائلا:"ضربتم أروع الأمثلة في الحفاظ على أرض الوطن"، مُشيرًا إلى أرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة التي روت تراب مصر كانت لها السبيل في نهضة البلاد وحمايتها من المخاطر التي كانت تواجه المصريين، مُذكرًا أن الشعب المصري يفخر بهم ولن ينسى تضحياتهم.


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