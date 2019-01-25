» ياسمين الخطيب تعلق على تعادل الزمالك وبيراميدز

25 يناير 2019 - 10:44 ص

عقلت الإعلامية ياسمين الخطيب، علي تعادل الزمالك مع بيراميدز،قائلة "التعادل لا يقلل من تصدر الفريق الأبيض للدوري حتى الآن.

و أضافت خلال تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" أنه رغم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت والمؤجل بينهما من الجولة التاسعة، بالدوري الممتاز لا يزال الزمالك على القمة.

و تابعت: "‏‏42 نقطة ولسه المؤجلات، مازال ‎الزمالك متصدر لا تكلمني".