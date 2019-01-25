» الأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس يومي السبت والأحد حيث ستكون هناك رياح مصحوبة بالرمال.

وقالت إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد استقرارا فى الأحوال الجوية، وهدوءا فى سرعات الرياح، موضحة أن هذه الحالة نتج عنها تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر وارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى تقديم الإعلامى تامر شلتوت، أن هذه الشبورة ناتجة عن ارتفاع نسبة الرطوبة، وكشفت انها ستنتهي اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد غدا السبت وبعد غد الأحد حالة جديدة من نشاط الرياح والأتربة المصحوبة بالرمال.

وكشفت أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار بداية من يوم الأحد المقبل ومناطق من شمال الصعيد، موضحة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة.


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