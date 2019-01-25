» قرار أمريكي بشأن دبلوماسيها ورعاياها في فنزويلا

25 يناير 2019 - 10:37 ص

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية موظفيها غير الأساسيين بمغادرة من البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا، كما وامرت المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، أو المسافرين إليها، بالمغادرة.

وأذاعت قناة "الحرة " بيان عن وزارة الخارجية الامريكية اليوم الجمعة جاء فيه أن حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا بشكل محدود.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منظمة الدول الأمريكية إلى الاعتراف بخوان جوايدو "رئيسًا بالوكالة في فنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول.

كانت الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق أمس مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في فنزويلا.

كانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس شهدت، يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

في اليوم ذاته أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان ذي الغالبية المعارضة، نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد لفترة أداء حكومة انتقالية صلاحياتها.