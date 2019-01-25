بالأسماء.. 8 رعاة جدد للنادي الأهلي

25 يناير 2019 - 10:25 ص

أعلنت شركة "بريزنتيشن سبورتس"، عن رعاة النادى الأهلى الجدد، بعد سلسلة مفاوضات مع كبرى الشركات للحصول على رعاية النادي.

وأكدت الشركة فى بيان صادر عنها، "كان حرصنا على اختيار رعاة بما يتناسب مع حجم وقيمة النادي الأهلي وطموحات جماهيره هو العامل المرجح، فالرعاة الجدد يسيرون في نفس اتجاه الشركة وهو تلبية طموحات ورغبات الجمهور الرياضي العاشق لفريقه وبما يتوافق أيضا مع شعار الشركة - جمهور الكورة حياتنا".

وأعلنت قائمة الرعاة التي جاءت كالتالي: وي، وشيل هيليكس ألترا، وتايجر، ولافا، وأوبر، وجي إل سي، وبنك سايب، وتيز تورز.