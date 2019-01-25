"التعليم " توقع بروتوكولا لإنشاء ورش صينية صناعية بمصر

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وكالات- حنان حمدتو

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الاقتصاد

الصين

ورش لوبان

التعلبم لفنى

الدكتور محد مجاهد

اجتمع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع وفدا صينيا رفيع المستوى ممثلا عن مفوضية التعليم في مدينة تيانجين الصينية والذى يرأسه الدكتور ليوجينكوين، نائب مدير مفوضية التعليم بمدينة تيانجين، لبحث إنشاء نماذج لورشة " لوبان "في مصر.

وقال رئيس الوفد الصيني، الدكتور ليوجينكوين، في بداية الاجتماع، إن الهدف من مهمته الحالية هو انشاء نماذج لورشة لوبان في عدد من الدول الافريقية وأولها مصر، موضحا أن الدور الذى تلعبه مدينة تيانجين في الاقتصاد الصيني كقاعدة وطنية في البحوث والتصنيع، وعلى الأخص دورها الرائد في ابتكار وتطوير نماذج رائدة تطبيقية للنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني عن طريق نماذج رائدة في التدريس تجمع بين الممارسة الهندسية والمشروعات الابتكارية .

وأشار الى أن البرامج التعليمية والتدريبية والتخصصات التي تقدمها ورشة  لوبان تهتم بعمليات التصنيع المتقدم، مشيرا إلى أن اسم لوبان يرجع إلى معماري ومخترع صيني عاش منذ حوالي 2000 عام واشتهر باختراع العديد من العدد والآلات اللازمة لبناء المنازل والمنشآت وتصنيع الأخشاب ، كما أن إنشاء ورش “لوبان” في الدول الصديقة للصين يهدف إلى تطوير الفنيين والتقنيين المهرة من أجل تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

وجدير بالذكر أنه تم حتى الآن إنشاء ورش “لوبان” في 6 دول هي: “تايلاند، إندونيسيا، الهند، إنجلترا، باكستان، البرتغال” لتمثل جسرا للتعاون وتبادل الخبرات مع الصين في مجال التعليم والتدريب المهني والفني، ومن المقرر إنشاء عشرة نماذج لهذه الورشة في الدول الأفريقية والتي ستكون مصر في مقدمتها.

واشاد الدكتور محمد مجاهد، بالوفد الصيني، موضحا أن إنشاء نماذج لورش “لوبان” في مصر لتصبح نموذجا للتعاون بين مصر والصين خير مثال على التعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني للمساعدة على توفير الفنيين المهرة ذوي المهارات المعتمدة عالميا لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الطموحة في مصر.


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