دعم مصر: مبادرة الأزهرى ترسخ لمبادئ الوطنية

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مجلس النواب

ائتلاف دعم مصر

عبد الهادي القصبي

طالب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر جميع مؤسسات الدولة إلى دعم مبادرة "أسبوع الوطن"  ، مشيرا الى أن هذه المبادرة وثيقة أمان حصن للأوطان ، وبها سيتم ادراك  قيمة الوطن والمحافظة عليه والسعي إلى ترسيخ المبادئ الوطنية التي تؤدي إلى صلابته وتحقيق استقراره, خاصة في ظل الأوضاع الحالية والبؤر الساخنة في منطقة الشرق الأوسط والتي هددت الكثير من الأوطان.

وأضاف القصبي فى بيان له  قائلا :" إن الوطن المتماسك هو حصن أمان لنا جميعا من تلك المحاولات التي تريد أن تدمر وطننا والعبث به ".

ويذكر ان  الدكتور أسامة الأزهري, المستشار الديني لرئيس الجمهورية, ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب, قد أطلق من منبر مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة "أسبوع الوطن", بحيث تقوم مؤسساتنا وعلماؤنا وكتابنا ومثقفونا وأبناء الوطن جميعا بإطلاق محاضرات وندوات تدور كلها حول البر بالأوطان, وأن هذا من شمائل الإيمان, ومن مكارم الشرع الشريف, ومن محاسن الأخلاق, ومما تتخلق به الطباع السليمة والعقول المنيرة.

واشتملت المبادرة أيضا على دعوة كافة المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية في كافة الدول العربية الشقيقة لقبول هذه المبادرة وتفعيلها, حتى تعود مصر منبرا يقدم للدول الشقيقة كل أوجه التعاون على ما يحفظ أوطاننا ويحقق لها الأمان.

دعا زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر, الدكتور عبد الهادي القصبي, إلى دعم مبادرة “أسبوع الوطن”, مؤكدا أن هذه المبادرة وثيقة أمان حصن للأوطان.


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