"صلاح" يشارك وزيرة التضامن في"أنت البطل" اليوم

25 يناير 2019 - 09:55 ص

تعقد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ندوة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة لإطلاق العمل القصصي تحت عنوان "أنت البطل ".

أعد العمل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي لتحذير الأطفال من مخاطر المخدرات والتدخين.

ومن المقرر أن يتم عقد الندوة في قاعة الحفلات بلازا "1" الدور العلوي بأرض المعارض الجديدة، خلف مسجد المشير طنطاوي.

وتتناول القصة حياة الطفل المصري عمر البالغ من العمر 13 عاما ، والذي لم يكن يعلم أن التقاط صورة مع محمد صلاح ستفتح له الأبواب ليخوض مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق عمر في فخ المخدرات ويصبح مدمنا، ما تسبب في تدهور صحته وتراجع مستواه الرياضي، فيتذكر عمر حملة محمد صلاح " أنت اقوي من الإدمان "، فيحاول التواصل مع صلاح لإنقاذ صديقه، حتى يظهر صلاح في أخر القصة.