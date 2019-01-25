» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر

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فنانة

فلة الجزائرية

قضية آداب

نادر زلزلي

طالبت الفنانة الجزائرية "فلة" السلطات المصرية بالغاء قرار منعها من دخول البلاد بسبب إدراج اسمها في كل المطارات والموانئ لاتهامها في قضية آداب منذ 1996م.

ووجهت الفنانة الجزائرية رسالة الي السلطات الجزائرية من خلال اتصال هاتفي بإحدى الفضائيات قائلة: "عشمي كبير في المسئولين الجزائريين أن يساعدوني في دخول مصر"، مضيفة "أريد أن  أعود لمصر معززة مكرمة كأي جزائرية حرة".

وعلى نحو آخر حرصت فلة الجزائرية على العودة لجمهورها بمصر من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "مسألة كرامة" والتي تعاونت فيها للمرة الأولى مع الشاعر المصري محمد أبو القاسم محمد ، وتشاركا في تلحين الأغنية التي تنتمي للون الطربي التي تتقنه سلطانة الطرب العربي بجدارة، وتوزيع: نادر زلزلي.

وأشارت الجزائرية أنها قامت بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت، وستطرح على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تتمنى أن تنال إعجاب الجميع خاصة محبيها في مصر الذين ينتظروها بشغف.
شاهد الفيديو..


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