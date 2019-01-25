» طقس اليوم مائل دافئ والصغرى تسجل 11 درجة

25 يناير 2019 - 09:21 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 25 يناير.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 12 21

دمنهور 10 21

الإسكندرية 09 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 20

السلوم 09 20

سيوة 09 23

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 13 21

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 21

العريش 07 21

رفح 07 22

رأس سدر 13 19

نخل 05 21

نويبع 17 23

طابا 14 21

كاترين 05 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 25

مرسى علم 13 24

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 12 24

أسيوط 10 24

سوهاج 10 25

قنا 10 26

الأقصر 08 27

أسوان 09 29

أبوسمبل 10 29

الوادى الجديد 05 26

شلاتين 15 28

ابو رماد 14 25

راس حدربة 16 26

حلايب 17 26