  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:09 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يشارك وزيرة التضامن في"أنت البطل" اليوم

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

عكاشة

عكاشة: هذا ما فعله السيسي من أجل مصر

طارق علام

طارق علام: 25 يناير عيد الشرطة فقط

تامر أمين

فتاة سورية تحرج تامر أمين أمام أحد المولات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

صحيفة كويتية تعتذر لـ"بن سلمان" بسبب زوجته

التوأم حسام وإبراهيم حسن

"آل الشيخ" يقرر إقالة التوأم من تدريب بيراميدز

توقف الصيد بكفر الشيخ نتيجة سوء الأحوال الجوية

الهدف الحقيقي من وقف الصيد في البحر الاحمر

مجمع التحرير- أرشيفية

مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

السادات والنقشبندي

أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

طقس اليوم مائل دافئ والصغرى تسجل 11 درجة

مال وأعمال

طقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 12 درجة

#

طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 11 درجة

#

طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

#

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء

درجات الحرارة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 25 يناير.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

 

شبين الكوم 11 21

 

طنطا 12 21

 

دمنهور 10 21

 

الإسكندرية 09 22

 

بلطيم 10 22

 

مطروح 09 20

 

السلوم 09 20

 

سيوة 09 23

 

بورسعيد 12 20

 

دمياط 12 20

 

الزقازيق 13 21

 

الإسماعيلية 10 22

 

السويس 12 21

 

العريش 07 21

 

رفح 07 22

 

رأس سدر 13 19

 

نخل 05 21

 

نويبع 17 23

 

طابا 14 21

 

كاترين 05 17

 

الطور 14 23

 

شرم الشيخ 16 25

 

الغردقة 13 25

 

مرسى علم 13 24

 

الفيوم 11 24

 

بنى سويف 11 24

 

المنيا 12 24

 

أسيوط 10 24

 

سوهاج 10 25

 

قنا 10 26

 

الأقصر 08 27

 

أسوان 09 29

 

أبوسمبل 10 29

 

الوادى الجديد 05 26

 

شلاتين 15 28

 

ابو رماد 14 25

 

راس حدربة 16 26

 

حلايب 17 26


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المصرى يستضيف «ذئاب الجبل» على ستاد السويس
» بالفيديو.. فنانة شهيرة متهمة في قضية آداب تطلب العودة لمصر
» طقس اليوم مائل دافئ والصغرى تسجل 11 درجة
» شاهد .. شابة تنجو بأعجوبة من اصطدام سيارة مسرعة
» دواء مذهل يستخدمه ترامب لشعره ينقذ ملايين الرجال
» خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»
» "الجندي": حداد المرأة على زوجها غير واجب
» توفيق عكاشة يسب مشاهديه على الهواء.. هذا ما قاله
» "فيفا" يعلن إيقاف حكم مدى الحياة لتعاطيه رشوة
» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو
» واشنطن: نسعى لقطع الإيرادات المالية عن مادورو

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية