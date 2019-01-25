فتاة سورية تحرج تامر أمين أمام أحد المولات

كشف الإعلامي تامر أمين عن موقف محرج تعرض له منذ فترة، على يد إحدى الفتيات السوريات المقيمات بمصر.
وأوضح "أمين"، خلال حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه خلال مروره أمام أحد المولات الشهيرة في منطقة 6 أكتوبر، وجد فتاة سورية، تبلغ من العمر 13 عامًا، وتبيع بعض العلب يدوية الصنع أمام المول، فرغب في مساعدتها دون أن يشتري منها، قائلًا لها: “خدي يا حبيبتي اشتري لنفسك حاجة حلوة”.
وأضاف "أمين" أنها رفضت مساعدته لها بمنتهى عزة النفس والكرامة، وأعادت له النقود، فسألها عن السبب لتجيبه قائلة: أنها تبيع حلوى صنعتها والدتها بالمنزل “عايز تشتري حلويات أهلا وسهلا لكن أنا ما بقبل تبرع”.
وأعرب "أمين" إعجابه الشديد بإباء الفتاة السورية التي أوضح أنها تعد نموذجًا لكل السوريين المقيمين بمصر، حيث إنهم جميعًا يعملون ويأكلون من كدّهم، مشيرًا إلى أن أياديهم قدمت الكثير من الإنتاج من طعام، وملبس، وتعليم.