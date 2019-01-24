صحيفة كويتية تعتذر لـ"بن سلمان" بسبب زوجته

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

المصريون ـ متابعات

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اعتذرت جريدة “السياسة الكويتية” ، من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب الخبر الذي تم نشره أمس، تحت عنوان “أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي”.
وجاء نص بيان اعتذار الجريدة كالتالي:
“تحت عنوان (أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي)، نشرت السياسة الكويتية، في عددها الصادر أمس، صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول ظهور علني لها، وذلك ضمن فعاليات حدث “المشراق 2″ الذي أقيم تحت رعايتها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
وتبين لاحقا أن الصورة التي تداولتها مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تعود للناشطة في مجال المرأة هالة كاظم التي غردت، متوجهة بالشكر لجمعية النهضة السعودية التي كرمتها خلال الفعالية المذكورة.
و(السياسة) إذ تتقدم بالاعتذار إلى حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمو الأميرة سارة بنت مشهور، عن هذا الخطأ غير المقصود، فإنها تقدر لها دعمها اللامحدود للمرأة العربية والسعودية على وجه الخصوص، واهتمام سموها بالأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث السعودي بصورة معاصرة”.

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